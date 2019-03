Busgebruikers halen slag thuis bij De Lijn: vanaf vandaag rijdt lijn 1 opnieuw oude traject Bart Mertens

11 maart 2019

13u30 0 Leuven Lijn 1 Leuven-Heverlee herneemt vanaf vandaag het vroegere traject via De Jacht, Huttenlaan en Boskant. Hiermee draait De Lijn een eerdere beslissing uit 2017 terug op vraag van de busgebruikers en de stad.

In 2017 verlegde De Lijn het traject van lijn 1 naar de Leopold III-laan. De Lijn nam die beslissing omwille van de lage bezetting en om een oplossing te bieden voor de capaciteitsproblemen op lijn 2 Kessel-Lo–Heverlee. Hoewel deze efficiëntiemaatregel op heel wat bijval kon rekenen, reageerden lang niet alle buurtbewoners even enthousiast. Een deel van de buurt vroeg om de Huttelaan en Boskant opnieuw op te nemen in de reisweg. Een actiegroep bezorgde De Lijn zelfs een petitie die werd ondertekend door ruim 500 buurtbewoners.

De vaste gebruikers van lijn 2 zien lijn 1 niet als een alternatief Esther Nevelsteen, regiomanager Leuven bij De Lijn

Uit de evaluatie bleek dat lijn 1 uiteindelijk minder dan verwacht voldoet als capaciteitsaanvulling op lijn 2. Esther Nevelsteen van De Lijn bevestigt: “De vaste gebruikers van lijn 2 zien lijn 1 niet als een alternatief en maken er nauwelijks gebruik van. Dit maakt lijn 1 dan ook enigszins overbodig op het deeltraject Leopold III-laan. Daarom hebben wij geen bezwaar om lijn 1 terug via Huttelaan te laten rijden.’’

Stad tevreden

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is blij met de beslissing van De Lijn. “Het stadsbestuur ijvert voor een maximale bereikbaarheid van alle woonwijken met het openbaar vervoer. We zijn tevreden dat we samen met De Lijn de actievoerende buurtbewoners tegemoet kunnen komen.”

Ook de buurtbewoners tonen zich tevreden over de aanpassing die vanaf vandaag ingaat voor lijn 1. “Het verheugt ons dat De Lijn en de stad naar ons geluisterd hebben en bereid zijn eerdere beslissingen terug te draaien”, besluit de actiegroep.