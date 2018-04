Bus met schoolkinderen vat vuur BRAND ONTSTAAT DOOR DEFECT IN MOTOR NIEMAND RAAKT GEWOND ROBBY DIERICKX & ANDREAS DE PRYCKER

27 april 2018

02u28 0 Leuven In de Dorpstraat in Leefdaal bij Bertem is gisterochtend omstreeks 7.50 uur een bus van vervoersmaatschappij De Lijn in brand gevlogen. Op dat moment zat er heel wat schoolgaande jeugd op lijn 315 richting Leuven. Er raakte niemand gewond. Onder hen ook de 14-jarige Indra Vander Haegen, die op weg was naar haar school Don Bosco in Heverlee.

Indra neemt elke dag de bus naar school. Dat deed ze ook gisterochtend. "Ik stap altijd op de bus in Duisburg. Aan de halte van de frituur in Leefdaal merkten we rookontwikkeling op aan de achterzijde van de bus, nadat een fietser teken had gedaan dat er veel rook was. De chauffeur zag dat ook en zei over de intercom dat we snel moesten uitstappen. Op dat ogenblik zaten we met zo'n twintig à dertig mensen op de bus. Ik zat vooraan naast een vriendin en we roken allebei een verbrande geur", vertelt Indra. Niemand raakte gewond, maar heel wat inzittenden schrokken wel van de rook en de vlammen. "Ik ook", geeft Indra toe. "Vooral omdat het zo snel ging: plots stond de hele bus in vuur en vlam." Zij werd door haar broer naar school gebracht. Na schooltijd nam ze wel gewoon weer de bus naar huis. "Ik was dan wel even geschrokken, maar dat wil zeker niet zeggen dat ik de bus niet meer durf nemen", zegt Indra kordaat. De Lijn legde vervangbussen in, waardoor iedereen uiteindelijk met een beetje vertraging op zijn of haar bestemming geraakte. Het zou een onderaannemer van De Lijn zijn die op dat ogenblik met de bus aan het rijden was. Volgens ingewijden gaat het om een iemand met een uitstekende reputatie.





Defecte motor

"De brand ontstond door een defect aan de motor. Die begon te roken en de chauffeur kon niet anders dan de bus aan de kant zetten", weet De Lijn-woordvoerster Sara-Jane Deputter. "Hoe dat defect is kunnen ontstaan, is vooralsnog niet duidelijk. De 315 die van Tervuren onderweg was naar Leuven had op dat ogenblik veel leerlingen aan boord. Maar aangezien het geen schoolbus is, waren er ook niet-leerlingen aan boord. Zij konden gelukkig allemaal tijdig de bus verlaten", klinkt het nog bij Deputter. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De politie zette de straat een tijdje af. De achterzijde van de bus liep zware schade op. Het incident doet een beetje terugdenken aan een brand in een bus van De Lijn in Bekkevoort een dikke maand geleden. Volgens De Lijn is er geen verband tussen de twee voorvallen.