Burgers investeren in zonne-energie voor De Ark Besparing van 2.000 euro per jaar door 118 panelen op daken van school Bart Mertens

24 januari 2019

16u35 0 Leuven De Leuvense basisschool De Ark installeerde 118 zonnepanelen op twee van haar drie gebouwen. Dankzij Klimaatscholen 2050, een samenwerking van zes lokale energiecoöperaties, kostte de installatie zowaar geen cent. De zonnepanelen leverden De Ark wel een besparing op van 2.000 euro per jaar. “Wij willen onze kinderen een groene toekomst garanderen”, zegt Karen Leen, administratief directeur in De Ark.

Het initiatief voor de zonnepanelen op de daken van de schoolgebouw van De Ark kwam van werkgroep Arkpower. Bij dat initiatief zijn enkele geëngageerde ouders betrokken die naar de stad Leuven stapten met het idee om zonnepanelen te installeren op de daken van school De Ark. Arkpower kwam vervolgens terecht bij burgercoöperatie Ecopower -de energiepartner van de stad Leuven- die via Klimaatscholen 2050 een ideaal traject aan de school kon aanbieden.

Gratis

Klimaatscholen 2050 plaatste zopas 118 zonnepanelen op twee van de drie gebouwen van de basisschool. Opmerkelijk gegeven: de investering wordt volledig gedragen door de energiecoöperaties van Klimaatscholen 2050. Voor de school was de plaatsing dus volledig gratis terwijl De Ark jaarlijks zo’n 29.000 kWh groene stroom rechtstreeks zal afnemen en op die manier elk jaar opnieuw 2.000 euro zal besparen. Bovendien staat Klimaatscholen 2050 de eerste twintig jaar in voor het beheer van de zonnepanelen die nadien kosteloos eigendom worden van de school.

Als school moet je het voorbeeld geven om groene energie te realiseren Karen Leen, administratief directeur De Ark

“Wij willen onze kinderen een groene toekomst garanderen. Als school moet je dan ook het voorbeeld geven om dit te realiseren. We waren al langer vragende partij om zonnepanelen te plaatsen, op voorwaarde dat het onze school niets zou kosten. Het aanbod van Klimaatscholen 2050 kwam als geroepen”, zegt Karen Leen, administratief directeur in De Ark.

Klassiek spaarboekje

Blijft de vraag: hoe slaagt De Ark erin om gratis zonnepanelen te installeren want iemand moet toch opdraaien voor de rekening? Dat is te danken aan de zes energiecoöperaties van Klimaatscholen 2050. In die energiecoöperaties verenigden burgers zich om te investeren in hernieuwbare energie. Dat brengt vaak meer op dan een klassiek spaarboekje. “De financiering van de projecten staat open voor alle burgers. Via een burgercoöperatie kunnen ze hun spaargeld investeren in een lokaal en duurzaam energieproject. Zo stroomt niet enkel de geproduceerde elektriciteit maar ook de financiële opbrengst terug naar de lokale gemeenschap”, legt Steven Camertijn (Projectingenieur Beauvent/Klimaatscholen 2050) toe.

We moeten nog een tandje bijsteken in Leuven voor zonne-energie Schepen David Dessers (Groen)

Meer dan tweehonderd scholen in Vlaanderen stelden zich overigens al kandidaat om zelf zonne-energie op te wekken, gefinancierd door burgerkapitaal. Schepen David Dessers (Groen) wil de komende jaren nog een tandje bijsteken. “De stad zette vorig jaar samen met vzw Leuven 2030 en Ecopower LICHT Leuven op de rails om de energietransitie een duwtje in de rug te geven. Momenteel wordt er in Leuven ongeveer 11 GWh elektriciteit per jaar opgewekt via de zon. Het potentieel voor zonne-energie wordt in Leuven nochtans geschat op iets meer dan 400 GWh. We kunnen dus een serieus tandje bijsteken.”