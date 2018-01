Burgemeesters Tobback en Van Quickenborne dagen elkaar uit 02u27 0 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) van Leuven en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gaan de uitdaging aan om dit weekend zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Vredeseilanden. "De Leuvenaars toonden zich altijd al als de meest vrijgevige en dat moet zo blijven", zegt Louis Tobback.

Dit weekend trekken duizenden vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor Vredeseilanden, de organisatie die tegenwoordig door het leven gaat onder de naam Rikolto. Meestal slaagt Leuven erin om het meeste geld op te halen tijdens het weekend maar de vrijwilligers uit regio Kortrijk zitten hen op de hielen. Daarom pakte burgemeester Tobback uit met een videoboodschap van "uitzonderlijk strategisch belang" waarin hij de Leuvenaars tot massale vrijgevigheid oproept.





"In het verleden zijn we altijd de stad geweest met de grootste opbrengst", zegt Tobback in zijn videoboodschap. "Maar er komen mij berichten ter ore dat ze in Kortrijk proberen om ons die titel van warmste stad af te nemen. Dat mogen we niet laten gebeuren." De reactie van Vincent Van Quickenborne liet niet lang op zich wachten. "In de voetbal doet KV Kortrijk het beter dan OHL momenteel. Ik hoop dat onze inwoners de vrijwilligers van Rikolto met open armen zullen ontvangen om Leuven ook voorbij te steken qua opbrengst voor het goede doel."





De actie van Rikolto draait dit jaar rond het centrale thema 'Wat eten we morgen?' "Met die vraag staan we stil bij de onzekere toekomst van ons eten en vragen we steun om boerenfamilies te helpen bij hun uitdagingen", zegt Michiel Crijns, leraar aan het Sancta Maria die gisteren van de partij was met zijn leerlingen. Vandaag zijn onder meer JNM Leuven, Scouts van Wezeplein en Boven-Lo aanwezig in het centrum van Leuven om geld in te zamelen voor vredeseilanden. Meer info: www.vredeseilanden.be/elvira (BMK)