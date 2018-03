Burgemeester Tobback trouwt zijn adjunct-stadssecretaris 12 maart 2018

02u29 0

Leuvens burgemeester Louis Tobback trouwde in het Leuvense stadhuis zijn adjunct-stadssecretaris Geertrui Vanloo (49) en haar echtgenoot Hans Bundervoet (49). Het koppel is geboren en getogen in Leuven en is al vijftien jaar samen. Uit de relatie kwam een zoon, Milo (12). Het gezin woont nu in Kessel-Lo. Geertrui is al sinds 2006 bij de stad Leuven actief. Vanaf 2011 was dat als directeur Sociale Zaken en sinds april 2017 in haar huidige functie, als adjunct-stadssecretaris. Aan het eind van het jaar zal ze als stadssecretaris Gust Vriens opvolgen, gezien hij dan met pensioen gaat.





Niemand minder dan een uitgelaten Leuvense burgervader Louis Tobback gaf hen de huwelijkszegen. "Ik heb hem gevraagd om ons te trouwen en hij deed dit met plezier. Hij was zelfs erg gevleid met mijn vraag, dat vond ik heel lief. Hij maakte met plezier zijn agenda voor ons vrij. Het was voor ons een enorm toffe dag met vijftig genodigden. Daar blijft het trouwens niet bij: eind augustus volgt nog een groot feest met driehonderd gasten", reageerde de bruid enthousiast. (SVDL)