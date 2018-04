Burgemeester Tobback: "Alfred was een werkbeest" 05 april 2018

02u26 0 Leuven Louis Tobback (sp.a) nam in 1995 de fakkel over van zijn voorganger Alfred Vansina (CD&V). De huidige burgemeester van Leuven herinnert zich Alfred Vansina als een waardig tegenstander in het politieke strijdtoneel. "Alfred was dag en nacht met politiek bezig", klinkt het.

Alfred Vansina en Louis Tobback gaan heel ver terug in de Leuvense politiek. Sinds 1977 waren beide heren opponenten in de gemeenteraad. Louis in de oppositie, Alfred als burgemeester. Dat leverde bij momenten uiteraard verhitte discussies op. "Meer dan eens was het hard tegen hard maar dat bleef altijd binnen het fatsoen van het politieke strijdtoneel. Het werd nooit persoonlijk en daar ben ik Alfred altijd dankbaar voor geweest. In 1995 was er de wissel van de wacht en werd ik burgemeester. Alfred zetelde nog zes jaar in de gemeenteraad als lid van de meerderheid. Hij heeft dat toen zeer loyaal aangepakt en ook daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor."





Hij vond 25 uur in één dag

Blijft de vraag: wat is volgens Louis Tobback de grootste verdienste van Alfred Vansina in zijn lange politieke carrière? "Hoewel Alfred een tegenstander was van de fusie is de realisatie van Groot-Leuven toch één van zijn belangrijkste wapenfeiten geweest. Alfred stak overigens nooit onder stoelen of banken dat hij een overtuigd tegenstander was van de fusie. Vansina was een echte provincialist. Indien hij in 1977 geen burgemeester van Leuven was geworden dan zou hij zeker gedeputeerde zijn geworden. De ambitie om in één of ander parlement of regering te zetelen, heeft hij nooit gehad. Maar hij was zeker een werkbeest. Alfred leefde dag en nacht voor de politiek. Hij was zo één van die mensen die 25 uur vond in één dag. We zijn hem uiteraard heel dankbaar voor alle inspanningen die hij in zijn leven leverde voor Leuven." (BMK)





