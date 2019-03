Burgemeester Ridouani (sp.a) schept duidelijkheid over vergunning Bar Stan: “We blijven achter onze beslissing staan, want terras verhoogt de beleving” Ook oppositie gooit zich op terras van Bar Stan Bart Mertens

26 maart 2019

18u30 0 Leuven De door minister Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde terrasvergunning voor Bar Stan blijft de gemoederen beroeren. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) spreekt klare taal over de kwestie. “De stad zal er alles aan doen om het alsnog in orde te brengen”, klinkt het. Of ook: de winnaar van gisteren was Jaak Brepoels –overigens ook lid van sp.a- maar wat zal de toekomst brengen?

Het lijkt wel alsof er een klein bommetje werd gedropt in de Leuvense politiek toen bekend raakte dat de tijdelijke terrasvergunning voor Bar Stan vernietigd werd door minister Liesbeth Homans (N-VA). Zij kreeg het dossier ongevraagd op haar bord nadat de provincie Vlaams-Brabant de goedkeuring door de stad terug floot. De reden? Je kan moeilijk drie keer een vergunning weigeren en vervolgens de kar keren zonder daarvoor een goede motivatie aan te brengen. Homans volgde die redenering, maar laat ondertussen via partijgenoot Lorin Parys weten dat ze “graag een pintje komt drinken op het terras van Bar Stan als de motivatie voor de koerswijziging snor zit”. Parys verdedigt de beslissing van Homans en wijst erop dat het stadsbestuur in eigen boezem moet kijken. “De ene sp.a’er, Mohamed Ridouani, betreurt dus dat een andere sp.a’er, Jaak Brepoels, klacht indient tegen de voorlopige terrasvergunning voor Bar Stan en wast nu de handen in onschuld. Veel gekker moet het niet worden. Het is de taak van de minister om na te gaan of een bestuur een beslissing rechtsgeldig formuleert. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn voor een stadsbestuur met zulke uitgebreide kabinetten?”

De ene sp.a’er, Mohamed Ridouani, betreurt dat een andere sp.a’er, Jaak Brepoels, klacht indient tegen de terrasvergunning voor Bar Stan Lorin Parys (N-VA)

S.pa clasht... met sp.a

Kleine maar niet onbelangrijke bijzonderheid: voor één keer niet enkel een politiek steekspel tussen N-VA en sp.a maar vooral eentje tussen voormalig schepen Jaak Brepoels (sp.a) en het nieuwe college onder leiding van Mohamed Ridouani (sp.a). Sp.a versus sp.a: het gebeurt niet elke dag en al zeker de voorbije 24 jaar niet toen Louis Tobback (sp.a) nog de plak zwaaide. Die laatste was trouwens tegen een terrasvergunning voor Bar Stan, maar opvolger Mohamed Ridouani (sp.a) ziet het anders.

Maandag sprak Ridouani klare taal op de gemeenteraad. “We gaan er alles aan doen om dit dossier alsnog in orde te brengen”, klonk het. “De stad blijft achter haar beslissing om de tijdelijke terrasvergunning voor Bar Stan goed te keuren. Nu er opnieuw beroep is tegen de bouw van de sociale woningen op het Hoornplein loopt de integratie van het terras van Bar Stan op het vernieuwde plein mogelijk weer vertraging op. In die zin vond de stad het geoorloofd om een tijdelijke terrasvergunning toe te kennen. We zijn niet van mening veranderd, want een terras van en buurtbar brengt mensen samen en verhoogt de beleving op het openbare domein.”

Ik wil verbindende gesprekken aangaan met Bar Stan en de buurtbewoner” Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Lees: de winnaar van gisteren –sp.a’er Jaak Brepoels- zou wel eens de spreekwoordelijke verliezer van morgen kunnen zijn, want burgemeester én partijgenoot Ridouani is duidelijk niet van plan om de handdoek in de ring te gooien in dit dossier. Of de stad Leuven nu verdere juridische stappen zal ondernemen, is nog niet duidelijk. “Ik wil eerst verbindende gesprekken aangaan met Bar Stan en de buurtbewoner”, aldus Mohamed Ridouani.

Over verbinding gesproken…het valt op dat zowel oppositie als meerderheid op één lijn zitten in dit dossier maar feit blijft wel dat Bar Stan voorlopig kan fluiten naar een gezellig terras. “De stad betreurt de beslissing en moet daar dan ook naar handelen”, reageert uitbater Michaël Cloet. Ook dat is klare taal. Volgens Cloet zal het niet evident zijn om een aanvaardbare motivatie voor de plotse koerswijziging van de stad uit de hoed te toveren. “Hoe krijg je uitgelegd dat je een vergunning eerst een paar keer weigert en ze vervolgens wel toekent?”, klinkt het. Rik Daems van Open Vld sluit zich aan bij dat betoog. “Een nieuw dossier opstarten…dat is de enige oplossing!”