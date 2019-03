Burgemeester Ridouani schrapt onmiddellijk dagdisco ‘De Lange Wapper’: “Nieuwe regels zijn duidelijk” ADPW

14 maart 2019

18u11 0 Leuven Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voegt meteen de daad bij het woord. Woensdag deelde hij mee dat hij dagdisco’s wil inperken, donderdag gelastte hij de dagdisco van de Antwerpse studentenclub ‘De Lange Wapper’ af. “En er volgen er nog”, waarschuwt Ridouani.

De burgemeester besloot om grootschalige dagdisco’s, waarvan op voorhand ingeschat wordt dat ze leiden tot overlast op het openbaar domein overdag, niet langer toe te laten. “Zulke evenementen werken onverantwoord alcoholgebruik in de hand en staan haaks op alle inspanningen die de stad, de KU Leuven en de politie doen op vlak van de preventie van overmatig alcoholgebruik en overlast. Ook de dagdisco van De Lange Wapper stimuleerde overmatig drankgebruik en daarom heb ik beslist om het evenement te weigeren”, vertelt Ridouani.

Het politiereglement stelt dat dagdisco’s en fuiven in horecazaken 14 dagen op voorhand gemeld moeten worden. Activiteiten waarbij de organisator een impact op het openbaar domein verwacht, moeten een maand op voorhand aangevraagd worden en toelating krijgen. Dan beoordeelt de burgemeester de aanvraag aan de hand van het aantal deelnemers, de maximumcapaciteit, de locatie, de publiciteit, het aanbod van alcohol, enzovoort. “De Lange Wapper diende een aanvraag in, maar het evenement werd uiteindelijk door de burgemeester afgelast”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

De ‘Doopcharterdagdisco’ van studentenclub KVHC Ons Hageland-Bessemclub, die gepland is voor 27 maart, is nog niét aangevraagd. “Zij hebben geen aanvraag ingediend binnen de opgelegde termijn, en krijgen dus ook geen toestemming. Zo simpel is het. Vindt het evenement toch plaats en veroorzaakt het overlast, dan komen er sancties. Hun aanvraag kan misschien nog komen, maar ik denk niet dat zoiets op minder dan twee weken te regelen valt”, meent Del Piero.

Ophef rond banner

Gisteren ontstond er commotie nadat de Hagelandse studentenclub zijn eigen doopcharter wilde vieren. Dat deden ze met een banner met daarop schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) en LOKO-voorzitter Kenny Van Minsel. Zij kregen een zwart bandje voor hun ogen. Het Seniorenkonvent (SK) - waartoe de Hagelandse studentenclub behoort - weigerde eerder om het officiële doopcharter van de stad en LOKO, koepelorganisatie van de Leuvense studenten, te tekenen.

“Ons nieuwe, eigen charter was de reden waarom we deze dagdisco gepland hadden. En omdat de voorzitter van LOKO en de schepen van studentenzaken de laatste tijd dikwijls in het nieuws komen, hebben we hen op de banner van ons feestje geplaatst. Wij hebben nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen. Woensdagmiddag hebben we besloten dat dit misschien toch niet de meest gelukkige keuze was en dus hebben we de banner dan ook aangepast”, zei Thomas Carvalho, preses van KVHC Ons Hageland-Bessemclub, daarover.

Niemand van studentenclub De Lange Wapper was bereikbaar voor commentaar na de afgelasting.