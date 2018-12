Buitengewoon onderwijs nieuwe ambassadeur voor Able Bart Mertens

25 december 2018

11u00 0 Leuven M-Museum Leuven heeft het Able-ambassadeurschap doorgegeven aan het buitengewoon onderwijs van Leuven. “Het buitengewoon onderwijs gaat nu samen met de stad Leuven haar kennis en expertise rond toegankelijkheid in kaart brengen en delen met de rest van het Leuvense onderwijs”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Able - Onbeperkt Le(u)ven is een overkoepelend concept rond toegankelijkheid van de stad Leuven voor personen met een beperking. “Able vormt de kapstok voor acties en activiteiten rond toegankelijkheid”, zegt Denise Vandevoort, schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen over het initiatief. Als eerste ambassadeur van Able werd in 2016 voor M - Museum Leuven gekozen. “Iedereen heeft recht op cultuur en om het museum toegankelijker te maken, moeten we zoveel mogelijk drempels wegnemen. M werkte daarvoor samen met de adviesraad toegankelijkheid van de stad en de gespecialiseerde organisatie Inter. Zij hebben de infrastructuur van M gescreend en een rapport met sterke en zwakke punten opgesteld dat het museum als leidraad heeft gebruikt om allerhande aanpassingen en ingrepen uit te voeren”, zegt schepen Vandevoort (sp.a) die beseft dat het werk nog niet af is inzake toegankelijkheid.

Mentale toegankelijkheid

M - Museum Leuven gaf ondertussen de fakkel door aan buitengewoon onderwijs Leuven als Able-ambassadeur. “We hebben bewust voor het buitengewoon onderwijs gekozen als nieuwe ambassadeur. Het heeft alle expertise in huis op vlak van inclusief onderwijs. Het buitengewoon onderwijs krijgt nu de kans om toonaangevend te zijn op vlak van meer fysieke en mentale toegankelijkheid in de Leuvense scholen. Hiervoor krijgt het ook financiële ondersteuning van de stad”, aldus Denise Vandevoort.