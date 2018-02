Buit van 360 euro: 18 maanden cel 22 februari 2018

Twee twintigers zijn veroordeeld tot 18 maanden cel voor een overval op buurtwinkel Exotic World in de Brusselsestraat in Leuven. Ze maakten in totaal 720 euro buit. Geld dat ze meteen opsoupeerden in Brussel.





Exotic World is wel vaker het mikpunt van dieven en overvallers. Op 26 juli vorig jaar was het niet anders. E.D.T. (23) uit Leuven en N.S. (26) uit Brussel bedreigden de kassierster met een moersleutel. Ze gingen aan de haal met 720 euro en vluchtten met de auto naar Brussel. De nummerplaat van de VW werd genoteerd en een dag later werd de Leuvenaar al gearresteerd. Hij bekende meteen de feiten. Zijn Brusselse kompaan hield altijd vol niks met de overval te maken te hebben. Agenten herkenden hem echter op de camerabeelden.





Omdat de twee geen onbesproken blad zijn, kregen ze ieder 18 maanden cel. Voor de Leuvenaar komt daar nog 4 maanden bovenop voor de diefstal van 2 flessen schuimwijn bij Colruyt. (KAR)