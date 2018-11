Bruulparking van de tafel Nieuwe coalitie lanceert studie voor alternatief voorstel Bart Mertens

09 november 2018

18u10 5 Leuven De veelbesproken Bruulparking verdwijnt voorlopig in de prullenmand. Dat maakte het toekomstige schepencollege bekend. “Die parking schrappen was onvermijdelijk. We zoeken een alternatief en lanceren een studie”, aldus Mohamed Ridouani (sp.a) die vanaf januari de sjerp overneemt van Louis Tobback (sp.a). Voor CD&V was een parking onder De Bruul een noodzakelijke ingreep maar schepen Carl Devlies moet dus inbinden.

Komt er een parking onder park De Bruul in de Leuvense benedenstad of komt dat veelbesproken project er niet? Dat was de spreekwoordelijke vraag van één miljoen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Toen nog dezelfde avond bekend raakte dat sp.a in zee ging met Groen en CD&V was de eerste tegenstelling in het nieuwe bestuur meteen een feit. Groen strijdt al jaren tegen de Bruulparking terwijl CD&V voor de verkiezingen meermaals benadrukte dat de ondergrondse parking noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de benedenstad. Gisteren werd duidelijk dat de huidige plannen van de tafel worden geveegd.

Bloed

“Er is geen bloed gevloeid over de Bruulparking tijdens de onderhandelingen”, aldus Mohamed Ridouani die voor de verkiezingen liet optekenen dat park De Bruul niet per definitie de locatie moest worden voor sp.a. “We kwamen tot een compromis. Zowel sp.a als CD&V en Groen zijn het eens geraakt over een autovrije Vismarkt. De omliggende straten zouden autoluw worden in de toekomst. De huidige plannen voor de Bruulparking schrappen was onvermijdelijk. We gaan een alternatief zoeken in de benedenstad voor parkeerplaatsen die geschrapt zullen worden nu het college zich niet langer bindt aan de Bruulparking. We lanceren een studie om tot een breed gedragen oplossing te komen. Het is wel zo dat een autovrije Vismarkt gekoppeld blijft aan die oplossing.”

Blijft de vraag: kan Groen leven met een bijkomende parking in de benedenstad, zelfs al zou die niet onder park De Bruul worden aangelegd. Of met andere woorden: maakt Groen geen onverwachte bocht nu ze deel uitmaken van het nieuwe bestuur? Schepen David Dessers (Groen) meent van niet. “We maken geen bocht. De studie zal op korte termijn duidelijkheid brengen in dit dossier.” Bij CD&V blijft Carl Devlies er alvast bij dat de benedenstad een ondergrondse parking nodig heeft, zeker nu het nieuwe college bevestigt dat de geplande Podiumkunstenzaal gerealiseerd zal worden op de Hertogensite.

We gaan echt geen jaren doen over de studie voor een alternatief Tokeomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Conclusie: het is wachten op de resultaten van de studie. Volgens Mohamed Ridouani (sp.a) moet er voor de zomer van 2019 uitsluitsel zijn in het dossier. “We gaan daar geen jaren over doen”, klinkt het. “Meteen bij de start van het nieuwe college lanceren we de studie. Parking Vaartkom als alternatief? Die parking zal meer aandacht krijgen maar ook de benedenstad heeft nood aan een parking.”

Greenpeace

De tegenstanders van de Bruulparking zijn voorlopig alvast tevreden met het compromis tussen sp.a, CD&V en Groen. “Feest bij Greenpeace Leuven! Na maandenlang protest is eindelijk het verlossende nieuws gekomen dat het Bruulpark bewaard blijft en dat de Bruulparking er niet zal komen. Greenpeace Leuven is na maanden van protest zeer opgelucht maar we blijven waakzaam en kritisch. Wij pleiten ervoor om het vrijgekomen budget te investeren in veiligheid voor de zachte weggebruiker, extra infrastructuur voor deelauto’s en een beter openbaar vervoer”, besluit Tom Ladrille van Greenpeace Leuven.