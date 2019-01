Bruulparking officieel van tafel Buurtbewoners benedenstad maken zich zorgen over drukke Brouwersstraat Bart Mertens

09 januari 2019

17u50 0 Leuven De stad Leuven heeft de firma die betrokken was bij de Bruulparking in een officiële brief laten weten het einde verhaal is voor het veelbesproken project. De nieuwe coalitie laat de komende maanden een studie uitvoeren om een alternatief te zoeken. Ondertussen maken de buurtbewoners van de benedenstad zich grote zorgen over het gemotoriseerd verkeer. “De Brouwersstraat is de drukste van de stad”, zegt bewoner Albert Jacobs.

Project Bruulparking stond de voorbije twee verkiezingscampagnes hoog op de agenda bij alle partijen maar eindigt tot grote tevredenheid van kersverse meerderheidspartij Groen definitief in de vuilnisbak. Een grote verrassing is dat niet want de nieuwe coalitie gaf eerder al aan dat de deur open stond voor de zoektocht naar een alternatief. Dat scenario is nu ook definitief want de stad Leuven heeft de firma die betrokken was bij Bruulparking in een officiële brief laten weten dat het definitief einde verhaal is voor het project. “Nog deze maand maakt het college de voorwaarden op voor de studie naar een alternatief”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Tegen de zomer zouden de resultaten van die studie op de tafel moeten liggen zodat we in het najaar werk kunnen maken van een alternatief voor de Bruulparking.”

Geen wonderoplossing

Schepen Dessers verwacht naar eigen zeggen geen wonderoplossing. “Ik verwacht inderdaad geen grote verrassingen want de alternatieve mogelijkheden in de benedenstad zijn niet oneindig. We gaan alvast op zoek naar een evenwichtige oplossing. Er worden ook geen parkeerplaatsen geschrapt vooraleer we werk kunnen maken van een alternatief. Maar het blijft wel de bedoeling om de Vismarkt en de omliggende straten autoluw te maken om de cirkel van het circulatieplan rond te maken. Uiteraard moeten we dan wel bijkomende parkeerplaatsen en een deel bewonersparkeren voorzien in de benedenstad.”

Podiumkunstenzaal

In die benedenstad staan de zenuwen alvast gespannen bij de bewoners die de steun krijgen van Leuvense Bewoners Participatie (LBP). “In het voorjaar van 2018 hebben buurtbewoners deelgenomen aan project Straatvinken-project. Er werden verkeerstellingen uitgevoerd, onder meer in de Brouwersstraat. Uit de analyse blijkt dat de Brouwersstraat de drukste van heel de binnenstad is inzake gemotoriseerd verkeer. De verwachting is dat deze straat nog drukker zal worden, zeker als het nieuwe bestuur de plannen voor een bijkomende centrumparking zal realiseren. Ook de geplande podiumkunstenzaal op de Hertogensite zal extra vracht- en autoverkeer met zich meebrengen. We drukken de hoop uit dat het nieuwe stadsbestuur rekening zal houden met de leefbaarheid van de buurt. De buurtbewoners vragen ook om tijdig inspraak te krijgen en niet nadat de plannen reeds zijn goedgekeurd zoals dat in Leuven de gewoonte was”, zegt buurtbewoner Albert Jacobs.

Schepen David Dessers stelt de buurt nu al gerust. “Ik begrijp de ongerustheid van de buurtbewoners en zeker van de mensen die in de Brouwersstraat wonen”, klinkt het. “Uiteraard is het onze bedoeling om te gaan luisteren naar de mensen vooraleer er beslissingen worden genomen. Meer en tijdige inspraak was onze belofte voor de verkiezingen en die willen we nakomen.”