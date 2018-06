Brug over Vaartkom blijft nog tijdje open 06 juni 2018

02u56 0

De nieuwe brug over de Vaartkom in Leuven staat nog steeds open. Nochtands werd de brug ruim een jaar geleden al geplaatst. Die werkzaamheden werden uitgevoerd door een aannemer in dienst van het Agentschap Wegen en Verkeer. De aannemer heeft zopas aan de stad Leuven laten weten dat de aansluitingswerken op de weg pas in augustus van start kunnen gaan. Of met andere woorden: de nieuwe brug gaat nog tijdje blijven openstaan. Mich De Winter van sp.a is hier niet mee opgezet. "De brug is cruciaal voor de circulatie en de veiligheid van het verkeer aan de Vaartkom. Zowel auto's als fietsers zullen in de richting van het Artoisplein kunnen rijden eenmaal de brug in werking wordt gesteld. De druk op het stadsbestuur werd al meermaals opgevoerd maar dat heeft geen zin aangezien de stad niet de opdrachtgever is van de werkzaamheden. Toch hoop ik op een snelle vooruitgang in het dossier." (BMK)