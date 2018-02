Bromfietsster lichtgewond 07 februari 2018

Bij een aanrijding op het kruispunt van de P.J. Van Benedenstraat en de Lepelstraat, in het centrum van Leuven, is gisterochtend omstreeks 8.30 uur een 21-jarige vrouw uit Oud-Heverlee lichtgewond geraakt. Het slachtoffer was op de baan met haar bromfiets en wilde vanop de Bondgenotenlaan de Van Benedenstraat inrijden. Net op dat moment kwam een 47-jarige vrouw uit Halen met haar wagen uit de Lepelstraat. De bromfietsster kon niet meer stoppen en botste tegen de voorkant van de auto. Ze viel op de grond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Haar bromfiets bleek niet verzekerd te zijn en werd in beslag genomen. (ADPW)