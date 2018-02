Bromfietskoeriers gecontroleerd 24 februari 2018

De politie en de sociale inspectie haalden donderdag 22 bromfietskoeriers uit het verkeer. Het ging om bestuurders die werkten voor tien verschillende bedrijven, voornamelijk pizzahuizen. De snelheid van alle bromfietsen werd gecontroleerd. Slechts in vier gevallen bleek het rijwiel iets sneller te rijden dan toegelaten. De bestuurders kregen een waarschuwing en moeten hun bromfiets opnieuw door de politie laten controleren wanneer deze reglementair is afgesteld. Twee bestuurders konden geen geldig verzekeringsdocument voorleggen en kregen hiervoor een proces-verbaal. Een bestuurder reed rond zonder een identiteitskaart op zak te hebben en werd eveneens geverbaliseerd. En een bestuurder bleek geen verblijfsdocumenten te hebben en werd bestuurlijk aangehouden tot de dienst vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen over wat er met de persoon moet gebeuren. De sociale inspectie stelde proces-verbaal op tegen 4 van de 10 werkgevers voor uiteenlopende overtredingen. (ADPW)