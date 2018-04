Bromfietser naar ziekenhuis na botsing 07 april 2018

Een 47-jarige man uit Kessel-Lo is donderdag omstreeks 13 uur met de ziekenwagen naar het UZ Gasthuisberg overgebracht nadat hij op zijn bromfiets in aanraking kwam met een fietser. Dat gebeurde in de Leuvense Parkstraat.





De man uit Kessel-Lo bleef liggen met een bebloed aangezicht, de fietser raakte niet gewond. De bromfietser was niet in levensgevaar. (ADPW)