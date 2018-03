Bromfietser naar ziekenhuis na aanrijding 06 maart 2018

Een 36-jarige man uit Leuven is zondagavond aangereden door een Skoda Roomster op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. De man reed met zijn bromfiets op het fietspad in de richting van Aarschot toen de auto de Aambeeldstraat inreed. De bromfietser kwam door de aanrijding ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (ADPW)