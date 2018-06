Bromfietser kijkt te diep in glas en valt 18 juni 2018

Op de Tervuursevest is eind vorige week een bromfietser ten val gekomen. De 26-jarige Leuvenaar had te veel gedronken en was de controle over zijn voertuig verloren. Zijn bromfiets schoof tot tegen een geparkeerde auto. De eigenaar van die wagen belde de politie. Tijdens de daaropvolgende controle bleek dat de twintiger te veel gedronken had. Hij kreeg een tijdelijk rijverbod en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





(ADPW)