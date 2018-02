Bromfietser en fietser botsen 09 februari 2018

Een 37-jarige vrouw uit Rotselaar is woensdag rond 19 uur lichtgewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad op de Kolonel Begaultlaan in Wilselse.





Ze reed met haar bromfiets richting Leuven. Een 21-jarige vrouw uit Wilsele reed met haar fiets in de andere richting. Bij het kruisen bleef het stuur van de bromfiets haken achter een sporttas op de fiets, waarna de bromfietsster op de grond viel. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het Heilig Hart Ziekenhuis. De fietsster raakte niet gewond. (ADPW)