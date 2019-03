Bromfietser botst tegen wagen ADPW

29 maart 2019

Aan het Sint-Jacobsplein in Leuven botste een bromfietser donderdagavond tegen een auto. De 24-jarige Leuvenaar reed met de bromfiets van zijn werkgever tegen een tegenligger die onverwacht voor hem afsloeg. De bromfietser kwam ten val en raakte hierbij lichtgewond. De bestuurder van de auto is even uitgestapt maar daarna weer vertrokken. De politie werd verwittigd en spoort de bestuurder van de auto op.