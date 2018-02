Bromfietser botst op stilstaande wagen 05 februari 2018

Een zeventienjarige bromfietser raakte vrijdagavond gewond toen hij op de Eenmeilaan in Kessel-Lo ter hoogte van de oversteekplaats voor voetgangers aan de Katjeswilgenlaan op een stilstaande auto is ingereden. De auto stopte om een voetganger te laten oversteken. De bromfietser merkte dit te laat op en knalde tegen zijn voorligger. Door de klap ging de achterruit van de auto aan diggelen. De bromfietser, die is gevallen, klaagde over pijn in de nek en aan de benen en is naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. Hij bleek niet onder invloed van alcohol. (SVDL)