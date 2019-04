Bromfietser (21) zonder rijbewijs blaast positief KAR

14 april 2019

Een politiepatrouille heeft zondagochtend omstreeks 6 uur in de Naamsestraat een 21-jarige bromfietser betrapt die te veel gedronken had. De man uit Bertem bleek geen rijbewijs te hebben en hij reed rond zonder de verplichte nummerplaat. De bromfiets was ook niet verzekerd. De sleepdienst bracht de brommer naar de stallingsplaats van de politie.