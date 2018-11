Bromfietsendief actief Andreas De Prycker

08 november 2018

Onbekenden hebben geprobeerd in een fietsen– en bromfietsenstalling in de Honingbijstraat in Kessel-Lo een bromfiets te stelen. De eigenaar trof zijn rijwiel woensdagavond aan op enkele tientallen meters van de plaats waar hij hem had achtergelaten. De bromfiets bleek beschadigd te zijn. Verschillende kabels waren losgerukt en het rijwiel was niet meer rijvaardig. De voorbije dagen waren al gelijkaardige feiten vastgesteld in de buurt. In de Honingstraat werd een bromfiets beschadigd en achtergelaten door de daders. In de Lindestraat werd een bromfiets gestolen. En woensdagmorgen werd nog in alle vroegte een jonge bromfietsendief betrapt toen hij op de Diestsesteenweg aan een bromfiets stond te friemelen en de draden had losgekoppeld. Hij zette het op een lopen en kon ontsnappen.