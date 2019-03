Broederlijk Delen vult Martelarenplein met aarde Bart Mertens

13u15 0 Leuven Broederlijk Delen lanceerde vanmiddag een nieuwe campagne op het Martelarenplein in Leuven. De organisatie deed dat met wat ze zelf omschrijven als een prettig gestoorde actie. Ze dumpten grond op het Leuvense plein en vroegen voorbijgangers om die op te sturen naar kleinschalige boeren in Guatemala.

Het Martelarenplein in Leuven werd deze middag gevuld met aarde. Niet zonder reden uiteraard want Broederlijk Delen wou met de opvallende actie de nieuwe campagne onder de aandacht brengen. Die draait rond boeren in Guatemala. “De kleinschalige boeren in Guatemala hebben geen grond om voldoende voedsel te telen. Een handvol rijke grootgrondbezitters heeft meer dan de helft van alle landbouwgrond in handen. Dat is onrechtvaardig terwijl grond van levensbelang is voor de boeren. Zonder grond hebben de mensen geen eten of extra inkomsten. Toch zijn er amper mogelijkheden voor boeren en boerengemeenschappen in Guatemala om eigen grond te verwerven. Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties strijden samen voor een eerlijke grondverdeling zodat boeren voedsel kunnen telen op eigen grond. Vandaag vragen we voorbijgangers om grond op te sturen naar Guatemala. Dat is misschien absurd maar de situatie in Guatemala is nog veel absurder”, legt persverantwoordelijke Karel Ceule uit.

Meer informatie: www.broederlijkdelen.be/campagne-2019