Breaking Barriers van start in Het Depot Bart Mertens

09 november 2018

19u20 0 Leuven Zo meteen gaat punkfestival Breaking Barriers van start in de Leuvense concertzaal Het Depot. Vanavond staan Siglo XX en The Cravats op het podium. Morgen begint het festival al in de namiddag en staan er zes bands geprogrammeerd waaronder The Kids.

De liefhebbers van punk moeten vanavond en morgen afzakken naar Het Depot in Leuven. Daar vindt een nieuwe editie van festival Breaking Barriers plaats en net zoals vorig jaar kan organisator Kris Van Poucke rekenen op straffe bands die het punkgenre alle eer aandoen. Vanavond om 20 uur openen de deuren en niet veel later opent The Cravats de muzikale debatten. Siglo XX is vanavond de ‘main act’ gevolgd door een afterparty. Siglo XX speelt overigens een exclusief concert voor ons land naar aanleiding van hun 40ste verjaardag in een reeks reünieconcerten.

The Kids

Organisator Kris Van Poucke kijkt ook al uit naar zaterdag want dan staan er liefst zes bands op het podium. “We konden ook dit jaar enkele topnamen strikken voor Breaking Barriers”, vertelt Van Poucke. “Siglo XX is een topnaam maar ook zaterdag staan er straffe namen op de affiche. De deuren openen al om 15.30 uur waarna New Trash, Millie Manders & The Shut Up en Cocaine Piss op het podium staan. Daarna spelen TV Smith en The Kids gevolgd door Theatre of Hate als afsluiter. Die laatste band kunnen we omschrijven als de absolute veteranen uit de alternatieve scene. Postpunk zonder artistieke pretentie, zeg maar. Protestsongs zonder platte slogans. Kortom: de perfecte afsluiter van de tweede festivaldag. Uiteraard gaan we de nacht in met een stevige afterparty.”

Een dagticket voor vrijdag kost 22 euro, zaterdag tel je 25 euro neer. Meer info: www.hetdepot.be