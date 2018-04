Brasserie Van De Weyer 2.0 geopend OUDE TEAM CAFÉ CHARLY'S BLIJFT BEHOUDEN KEUKEN DOORLOPEND OPEN ANDREAS DE PRYCKER

06 april 2018

02u26 0 Leuven Brasserie Van De Weyer is gisteren begonnen aan zijn tweede leven. De brasserie op het Martelarenplein, voorheen bijna twintig jaar bekend als Café Charly's, vierde de rentree donderdagavond met een sfeervolle receptie.

Twee jaar lang was het nagelbijten voor het vaste cliënteel van Café Charly's op het Martelarenplein. Gisteren was het dan eindelijk zover: de opvolger was volledig klaar. En het is geen onbekende. "Brasserie Van De Weyer was hier al van 1993 tot 1997 en aangezien wij op zoek waren naar een andere naam voor Charly's, was de keuze snel gemaakt. Van De Weyer is geschiedkundig gezien een belangrijk figuur en het leek ons dan ook aangewezen om opnieuw voor die historische naam te kiezen", vertelt zaakvoerder Aman Gurung (44). Sylvain Van De Weyer was een van de grondleggers van de Belgische Staat, en later werd hij ook eerste minister. Het Martelarenplein heette vroeger ook Van De Weyerplein en er stond zelfs een standbeeld van de illustere man op het plein. Dat verhuisde later naar het Ladeuzeplein en vervolgens naar de Kapucijnenvoer. De naam mag dan wel heropgevist zijn, maar het concept is dat zeker en vast niet. "Het interieur heeft een volledige metamorfose ondergaan. Alles was eigenlijk antiek en nu is alles eigenlijk volledig nieuw, in een soort van retrostijl. Het nieuwe interieur mag er zeker wezen. Zoiets ga je in Leuven niet meer vinden. Het heeft dan ook een bom geld gekost, maar dat is het allemaal waard. Al is alles nog niet volledig af. Wij zijn nog aan het wachten op een foto van Sylvain Van De Weyer, om die in de zaak te kunnen omhoog hangen", vertelt Gurung, die sinds 1997 bij Charly's werkte als keukenchef. In 2011 nam hij over als zaakvoerder.





Keuken open van 10-22 uur

Eigenaar van het pand is de Leuvense horecapaus Walter Vangoidsenhoven. De brasserie gaat elk van de vier seizoenen uitpakken met een nieuwe kaart, op maat van het desbetreffende seizoen. "Wij serveren specialiteiten op grill en willen onze klanten op elk moment van de dag kunnen bedienen. Daarom is de keuken ook van 10 tot 22 uur non-stop geopend. Je kan altijd warm eten, koffie bestellen, een pannenkoek eten, en ga zo maar door. Een keuken die non-stop open is, dat willen wij onze klanten bieden. Dat vind je niet vaak meer", meent Gurung.





Brasserie Van De Weyer is zeven dagen op zeven geopend, ook op zon-en feestdagen. De brasserie is telkens geopend van 10 tot 22 uur. Op zondag sluit de brasserie een uurtje vroeger.