Brasserie moet week sluiten nadat keukenchef hand breekt door losgeslagen verdwijnpaal Andreas De Prycker

13 november 2018

17u26 0

Brasserie L’Etoile D’Or aan de Tiensevest zal minstens een week gedwongen moeten sluiten nadat keukenchef Rudi Schoonjans zijn hand brak nadat hij vorige week vrijdag met zijn fiets ten val kwam over een losgeslagen verdwijnpaal in de Diestsestraat. Uitbater Kevin Vanderauwera is van plan om een klacht in te dienen. Hij rekent op duizenden euro’s omzetverlies door de gedwongen sluiting.

“Ik was vorige week vrijdag door de Diestsestraat aan het fietsen toen ik plots over iets vloog. Ik kwam hard neer en keek achterom. Toen zag ik dat paaltje naar boven en naar beneden gaan. Ik hield er een gebroken hand en gekneusde ribben aan over”, vertelt keukenchef Rudi Schoonjans. Hij werd naar het Heilig Hartziekenhuis overgebracht. “Ik moet van de dokter een maand thuiszitten, maar zal mogelijks volgende week terug aan de slag gaan”, klinkt het bij Rudi.

Uitbater Kevin Vanderauwera is alleszins niet te spreken over hoe de verantwoordelijken omgaan met het losgeslagen verdwijnpaaltje. “De mensen van de krantenwinkel wisten mij te vertellen dat het paaltje al gedurende lange tijd soms zomaar naar omhoog komt en weer naar beneden gaat. Toen ik naar de politie belde, wisten ze onmiddellijk om welk paaltje het ging. Meer zelfs, toen ik naar de Philipssite belde werd er mij gezegd dat ze ‘niemand konden vinden voor het paaltje aan de Vanden Tymplestraat te maken’. En een uur na mijn melding kon dat ineens wél. Konden ze er eerder dan geen bord plaatsen met ‘opgepast’? Of moet er zoals nu eerst een ongeval gebeuren vooraleer er ingegrepen wordt?”, vraagt Vanderauwera zich af.

Door het stomme voorval moet hij zijn zaak nu minstens voor een week sluiten. “Hopelijk kan ik dinsdag terug openen, maar op deze manier lijd ik alleszins voor duizenden euro’s verlies. En dan druk ik het wellicht nog te licht uit. Ik ga alleszins een klacht indienen bij de politie, en Rudi gaat dat ook doen. Wat als er iemand met een kindje achterop over zo'n paaltje was gereden. Levensgevaarlijk, dat is het”, meent Vanderauwera.

De Leuvense politie bevestigt dat er een proces-verbaal werd opgesteld. “Ik vind het erg om te horen dat dit is gebeurd. Maar om de aansprakelijkheid te bepalen is het nog veel te vroeg. Onze diensten hebben camera’s staan op die plek, dus mogelijks wisten zij daarom waarover de oproep ging en niet zozeer omdat het paaltje al langere tijd stuk was”, zo klinkt het bij politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

De stad Leuven heeft aangegeven de zaak te zullen onderzoeken. “Op dit moment weten wij er niet veel meer over. Onderzoek zal moeten bepalen hoe dit is kunnen gebeuren. Wij hebben een dienst ‘verdwijnpalen’ en zij regelen en volgen deze zaak op, samen met de externe firma die de palen plaats. Die externe aannemer werd aangesteld door de stad en het is nu aan hen om het euvel op te lossen. Maar het is nog veel te vroeg om te spreken over aansprakelijkheid”, zegt Iris Pierlet van de stad Leuven. In het totaal staan er 16 verdwijnpalen op het Leuvense grondgebied. Twee van hen zijn op dit moment niet functioneel omwille van praktische redenen (opzet van evenementen, wegenwerken, enzovoort). Het paaltje op de kruising van de Diestsestraat en de Vanden Tymplestraat is op dit moment buiten gebruik aangezien er wordt onderzocht wat er juist is misgelopen.

De krantenwinkel in het begin van de Diestsestraat maakte alvast eerder een filmpje waarop duidelijk te zien hoe het verdwijnpaaltje een eigen leven begint te leiden.