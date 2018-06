Brasserie Improvisio steunt aanleg verkeerspark 14 juni 2018

02u25 0

De uitbaters van Brasserie Improvisio, in de Brusselsestraat in Leuven, hebben een cheque ter waarde van 1.200 euro geschonken voor de inkleding van het verkeerspark op het schooldomein van Woudlucht in Heverlee. Bedoeling is dat de aanleg van het park volgend jaar begint, en dat het in 2020 klaar is. In het park zullen de fietsvaardigheden en de verkeerskennis van de kinderen getest worden.





(SVDL)