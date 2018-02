Brandweerzone lanceert website voor brandveiligheid 14 februari 2018

02u28 1

Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost heeft samen met verschillende andere organisaties een nieuwe website voor brandveiligheid op poten gezet. Via de website 'www.leefbrandveilig.be' kan je allerlei tips vinden over hoe je je huis best brandveilig kan maken. Dit jaar stierven er al acht mensen bij woningbranden in Vlaanderen. Jaarlijks zijn er in België 20.000 woningbranden waarvan heel wat met dodelijke afloop.



"Slechts 1 op 3 Belgen denkt aan brandveiligheid. 1 op 10 ligt helemaal niet wakker van rookmelders in huis. In Vlaanderen heeft slechts 4 op 10 één of meerdere rookmelders hangen, vaak slecht of helemaal niet onderhouden. Slechts 15% van de Belgen heeft een vluchtplan en oefent de vluchtroute in geval van brand. In 2017 vielen er 53 dodelijke slachtoffers door woningbranden. Vele van deze woningbranden en slachtoffers kunnen voorkomen worden. En jij kan daarbij helpen. Brandveiligheid is immers de verantwoordelijkheid van iedereen", klinkt het op de website.