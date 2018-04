Brandweerzone lanceert sticker voor huisdieren in woning 09 april 2018

02u36 0

Doordat jaarlijks honderden huisdieren het leven laten in een woningbrand, lanceert brandweerzone Oost Vlaams-Brabant een sticker die aangeeft of er huisdieren aanwezig zijn in een woning. Op de sticker die je duidelijk zichtbaar achter een raam dient aan te brengen geef je aan hoeveel en welke huisdieren je hebt. De stickers kosten 4 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 2 mei 2018 in alle gemeentehuizen. (ADPW)