Brandweer voorkomt dat dakgoot Café Gitan valt ADPW

13 maart 2019

13u42 0

De Leuvense brandweer werd woensdag in de vroege namiddag opgeroepen naar Café Gitan op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Daar dreigde een stuk van de dakgoot op het voetpad te vallen. De brandweer kon zonder veel probleem de loshangende stukken verwijderen. In tussentijd werd een deel van de weg afgezet door de politie en de signalisatiewagen van de brandweer.