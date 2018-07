Brandweer vangt slang van ruim twee meter 07 juli 2018

In de Broekstraat in Tremelo is gisteravond rond 17.45 uur een lange slang, vermoedelijk een ruitpython, in de tuin van een buurtbewoner opgemerkt. De brandweer van Leuven ving het koudbloedige diertje en het VOC Opvangcentrum kwam haar ophalen. "Ik wist even niet wat doen toen ik die slang in mijn tuin zag. Gelukkig ging mijn hond er niet naartoe", aldus de geschrokken bewoner. Het dier, met een lengte tussen anderhalve en twee meter, lag gelukkig in de schaduw toen de brandweer het probeerde te vangen, waardoor het relatief rustig was. Het ging om een jong dier dat in relatief goede gezondheid verkeerde. Na rondvraag bleek dat de eigenaar niet uit de buurt was. De ruitpython komt in het wild uitsluitend voor in Australië en Nieuw-Guinea en is dus zeker geen inheemse soort. (ADPW/SVDL)