Brandweer rukt uit voor valse alarmen 04 april 2018

De Leuvense brandweer moest gisteren uitrukken voor een brandalarm in een van de appartements blokken in St.-Maartensdal. Er kwam rook uit een ventilatieschacht en ook de branddeuren waren al dichtgevallen. De brandweer was snel ter plaatse en kon gelukkig bevestigen dat er niets aan de hand was. In de late namiddag moesten ze opnieuw uitrukken voor een brandmelding in een keukenzaak op de Tiensesteenweg. Het alarm was in werking getreden doordat er gewerkt werd in het magazijn. (ADPW)