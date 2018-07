Brandweer rukt uit voor stofwolk in tuin 14 juli 2018

02u31 0

De Leuvense brandweer moest vrijdagvoormiddag uitrukken voor een brandmelding afkomstig uit de Adjudant Harboorstraat in Heverlee. Het bleek al snel dat het om een vals alarm ging. Een buurtbewoner had een stofwolk door werken in een tuin aanzien als rook van een brand. (ADPW)