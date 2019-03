Brandweer rukt uit voor schouwbrand Bart Mertens

10 maart 2019

13u45 0 Leuven De brandweer van Leuven rukte zondagvoormiddag uit voor een brand in Rotselaar. Het bleek uiteindelijk te gaan om een schouwbrand waarbij geen gewonden vielen.

Een woning op de Tremelobaan in Rotselaar werd zondagvoormiddag getroffen door een brand. De Leuvense brandweer haastte zich ter plaatse want aanvankelijk was het niet duidelijk of er brand was ontstaan in de woning of in de schuur ernaast. Het bleek uiteindelijk te gaan om een schouwbrand. Er was behoorlijk wat rookontwikkeling maar niemand liep verwondingen op bij de brand. De bewoners konden de woning tijdig verlaten. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.