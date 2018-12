Brandweer rukt uit voor schouwbrand in Mezenlaan ADPW

04 december 2018

14u29 0

De Leuvense brandweer is dinsdagmiddag omstreeks 13 uur uitgerukt voor een brand in de Mezenlaan in Heverlee. Het bleek om een schouwbrand te gaan die werd veroorzaakt door een elektrische kortsluiting. De mannelijke bewoner was er gelukkig op tijd bij om de brandweer te bellen. Zij moesten het plafond open maken en zo konden zij ervoor zorgen dat het vuur zich niet verder verspreidde.