Brandweer rukt uit voor rook-ontwikkeling in STUK 07 april 2018

02u25 0

De hulpdiensten rukten in de nacht van donderdag op vrijdag uit naar een brandalarm dat afkomstig was van het kunstencentrum STUK in de Naamsestraat. Uit de vaststellingen van de toegesnelde politie en brandweer bleek dat het alarm een gevolg was van rookontwikkeling van een compressor in de kelderruimte. De riem van de compressor was beginnen slippen nadat er stukken glas waren op terecht gekomen en dat zorgde voor een oververhitting en rookontwikkeling. Het glas was afkomstig van een raam aan de straatzijde dat door onbekenden was stukgeslagen. (ADPW)