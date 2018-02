Brandweer rukt uit voor pot op het vuur 27 februari 2018

Een 83-jarige bewoonster van een appartement in de Weergalmlaan in Kessel-Lo is gistervoormiddag met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De bejaarde vrouw had een pot met eten op het fornuis gezet en ging daarna in de zetel zitten. Even later viel ze in slaap. Toen het rookalarm van het gebouw afging, ging een buurvrouw poolshoogte nemen bij de bejaarde vrouw. Ze trof haar slapend in de zetel aan. In het appartement hing een dikke rookwolk afkomstig van een kookpot. De buurvrouw zette de rokende kookpot van het fornuis en verwittigde de hulpdiensten. Nadat het appartement werd verlucht, mocht iedereen weer naar binnen. De bejaarde bewoonster was ongedeerd, maar omdat ze heel wat rook had ingeademd, werd ze voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis. (ADPW)