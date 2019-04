Brandweer rukt uit voor mazoutlek in studentenkot ADPW

11 april 2019

09u06

In de Brabançonnestraat in Leuven werd in de nacht van woensdag op donderdag, omstreeks 0.20 uur een indringende gasgeur waargenomen in een studentenkot met negen koten. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse en stelde vast dat het om een mazoutlek ging. Zij gebruikten korrels om het goedje te absorberen.