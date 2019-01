Brandweer rukt uit voor gasgeur in hulpgevangenis ADPW

14 januari 2019

14u41 0

De Leuvense brandweer rukte maandagmiddag omstreeks 12.30 uur uit naar de Leuvense hulpgevangenis in de Maria Theresiastraat nadat er een gasgeur was waargenomen in de technische ruimte. Eenmaal de brandweer ter plaatse was, bleek het om loos alarm te gaan.