Brandweer rukt uit voor garagebrand ADPW

27 februari 2019

12u48 0

De Leuvense brandweer rukte dinsdagmiddag omstreeks 12.15 uur uit naar een garagebrand in de Prins de Lignestraat in Heverlee. De brandweer had het vuur al gauw onder controle, waardoor enkel een berghok in de garage schade had opgelopen. De kelder en de oogartsenpraktijk van het gebouw moesten wel een tijdlang geventileerd worden.