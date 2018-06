Brandweer rukt uit voor garagebrand 02 juni 2018

In de nacht van donderdag op vrijdag brak er brand uit in een ondergrondse garage in de Mathildegang in Leuven. Brandweer en politie werden ter plaatse geroepen. De bewoners van appartementsgebouw werden geëvacueerd door de politie en de brandweer kreeg het vuur onder controle.





De schade bleef beperkt tot de ondergrondse garage en de bewoners mochten terug naar hun appartementen (ADPW)