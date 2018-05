Brandweer rukt uit voor doorgebrande zekeringkast 29 mei 2018

Een doorgebrande zekeringskast in de Fr. Lintsstraat in Leuven zorgde er zondagavond voor dat brandweer en politie ter plaatse kwamen. De brandweer stelde vast dat het gevaar geweken was en zorgde dat de woning verlucht werd. De schade bleef beperkt. (ADPW)