Brandweer rukt uit voor brandjes 24 juli 2018

In de Raoul Claesstraat in Kessel-Lo heeft zaterdag een composthoop vuurgevat, maar dat was snel onder controle. Vermoedelijk was een weggegooide sigaret de oorzaak. Met de aanhoudende droogte blijft waakzaamheid geboden. De vegetatie is zo droog dat er maar weinig nodig is om een brand te laten uitbreken. In de Platte-Lostraat in Kessel-Lo werden zo zaterdagnacht vuilniszakken in brand gestoken. Buurtbewoners werden gewaarschuwd door de stank en konden het vuur op tijd blussen. Ook in de Prins-Regentlaan werd vuilnis in brand gestoken. Daar kwam de brandweer ter plaatse om het vuur te blussen. (ADPW)