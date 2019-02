Brandweer rukt uit voor brandend karton op Kapucijnenvoer ADPW

08 februari 2019

17u49 2

De Leuvense brandweer is vrijdagmiddag omstreeks 14.15 uur uitgerukt voor een brandje in de Kapucijnenvoer. Op een balkon op de eerste verdieping was er om een nog onbekende reden karton in brand gevlogen. Het was een toevallige passant die de Leuvense brandweer op de hoogte bracht. Zij konden vrijwel onmiddellijk het vuur doven.