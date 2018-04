Brandweer redt hond uit Vaart 07 april 2018

Een 51-jarige vrouw uit Leuven die vrijdagmiddag met haar twee honden een wandeling maakte langs de Vaart, moest een handje geholpen worden door de brandweer toen een van haar dieren al te enthousiast in het water terechtkwam. De dame kon de leiband van haar hond vasthouden, maar kreeg de berner sennen niet meer op het droge.





Met behulp van de bijgeroepen brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Het diertje hield aan het avontuur niets over en was na wat heen en weer schudden weer helemaal droog. De eigenares was door de onverwachte duik van haar hond meer geschrokken. Ze toonde zich dan ook opgelucht toen het beest weer met vier poten op het droge stond. (ADPW)