Brandweer evacueert gewonde op Bondgenotenlaan met ladderwagen Stefan Van de Weyer

20 april 2019

08u57 4 Leuven De Leuvense brandweer kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht een oproep binnen dat een man gewond raakte in zijn flat op de Bondgenotenlaan. Ze moesten het slachtoffer met de ladderwagen evacueren, de Bondgenotenlaan was hierdoor ongeveer iets meer dan een half uur afgesloten.

Het slachtoffer kwam in zijn woning op de eerste verdieping zwaar ten val op zijn schouder. Hij raakte niet met de trap of lift beneden, maar werd op een brancard geplaatst en bereikte met behulp van de ladderwagen van de brandweer de begane grond. Hij werd ter verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Als gevolg van het voorval was de Bondgenotenlaan even afgesloten voor het verkeer, gezien het nachtelijke uur bleef de hinder binnen de perken.