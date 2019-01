Brandweer bevrijdt vierjarige jongen die met voet in rioolput zit ADPW

08 januari 2019

De brandweer heeft dinsdagmiddag een jongetje van vier jaar bevrijd nadat hij met zijn voet vast was geraakt in een rioolputje. Dat gebeurde in kleuterschool Sint-Jan, aan de Mechelsevest in Leuven. Het incident gebeurde nadat het deksel van het rioolputje op de speelplaats weggenomen was om de put schoon te maken. De jonge knaap kwam vast te zitten in dat putje, maar de brandweer slaagde erin de jongen goed en wel te bevrijden.