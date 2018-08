Brandversneller leidt tot ... brandje 20 augustus 2018

De Leuvense brandweer is zaterdagavond om 18.45 uur uitgerukt met de grote middelen voor een melding van een woningbrand op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. De brand ontstond door een barbecue die op het dakterras van de woning stond. Een bewoner goot brandversneller op de barbecue waardoor een steekvlam ontstond. Ook een tuinstoel die in de buurt stond, vatte vuur. Het vuur was nog voor aankomst van de brandweer geblust. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. De handelszaak, hondenkapsalon Pretty Paws, die op het gelijkvloers gevestigd is, bleef eveneens gevrijwaard. (SVDL)