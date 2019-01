Brandstichting in Vital Decosterstraat ADPW

Onbekenden hebben woensdagnacht in de Vital Decosterstraat enkele vuilniszakken die op een hoopje lagen in brand gestoken. De brandende zakken lagen naast een elektriciteitskast die begon te smeulen. Een politiepatrouille die als eerste ter plaatse kwam, bluste het vuur met het brandblusapparaat van de wagen. De bijgeroepen brandweer die even later ook ter plaatse was bluste nog even na. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor opzettelijke brandstichting.